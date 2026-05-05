Adolescente é apreendido após ameaçar, agredir e roubar vítima no Centro

CARATINGA – Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de sábado (2) após cometer ato infracional análogo ao crime de roubo, no Centro de Caratinga. A ocorrência, inicialmente tratada como extorsão, revelou uma sequência de ameaças e violência contra a vítima.

De acordo com informações, um homem de 58 anos relatou que vinha sendo coagido há cerca de um ano pelo menor, que exigia dinheiro mediante ameaças constantes.

No sábado, enquanto a vítima transitava pela Praça Cesário Alvim, foi novamente abordada pelo adolescente. Armado com um canivete, o menor passou a ameaçá-la e, em seguida, desferiu um soco em seu rosto. Após a agressão, ele subtraiu R$ 130,00 e fugiu.

Com base nas características repassadas, equipes iniciaram rastreamento e localizaram o adolescente na residência de familiares, no bairro Santo Antônio. Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado com ele.

O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de sua representante legal, para as providências cabíveis.