Livro Palavras edificantes é lançado em Manhuaçu

Foi lançado no sábado (02/05) o livro “Palavras edificantes: histórias de vida – volume 1”, obra escrita por 30 mulheres que compartilham experiências de fé e superação.

O evento ocorreu no salão do Centro de Compaixão e Graça, no bairro Matinha, e reuniu familiares e amigos das autoras em um culto de ação de graças.

A publicação reúne relatos pessoais marcados por desafios, dificuldades e momentos de superação, com destaque para a espiritualidade como elemento central nas histórias. Segundo as organizadoras, as autoras destacam a fé como fator determinante para enfrentar adversidades.

A Associação La Vigna Italo-brasileira, curadora do livro, organizado por Andrea Alves de Oliveira e Márcia Alexandra Vargas, recebeu doações de diversos amigos de William Lima de Freitas, para a diagramação do físico e do e-book que está disponível para o público, gratuitamente, nas línguas portuguesa, italiana e inglesa, nos sites: Docero e Scrib.

Durante o evento, conduzido por Marlene Alves Bullado Perígolo, as autoras presentes tiveram a oportunidade de se conhecer e compartilhar experiências.

A organização informou que um segundo volume, também com participação de 30 mulheres, deve ser lançado em breve.

Cada pessoa que desejar receber uma cópia através do WhatsApp, pode entrar em contato através do 33 98461-9501 que a associação terá o prazer de enviar.

Fonte: Portal Caparaó