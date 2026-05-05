Atletas de Vargem Alegre e Caratinga se destacam na Copa Minas Beach de Jiu-Jitsu

DA REDAÇÃO – A realização da VI Copa Minas Beach de Jiu-Jitsu, no último fim de semana, consolidou o talento de atletas de Vargem Alegre e Caratinga, que conquistaram resultados expressivos e reforçaram o crescimento da modalidade na região.

Black Norte

O evento, realizado em um parque aquático e já tradicional no calendário esportivo mineiro, reuniu competidores de diversas cidades. Entre os destaques, a equipe Black Norte, de Vargem Alegre, teve desempenho de alto nível, evidenciando a força das categorias de base.

O principal nome da competição foi Bryan Honório Correia Ambrósio, de 11 anos, que teve atuação dominante ao conquistar o título em sua categoria (faixa cinza) e também o cinturão da competição. Outro resultado de destaque veio com Calebe Vieira Lima, de 12 anos, que garantiu medalha de ouro na mesma faixa, confirmando o bom momento da equipe.

A liderança também subiu ao pódio. O professor Alessandro Augusto, responsável pela equipe em Vargem Alegre, conquistou a medalha de prata na categoria faixa marrom Master 1, contribuindo para a pontuação geral.

Escola Jean Chaves de Jiu-Jitsu / Norfight-MG

Em Caratinga, atletas da Escola Jean Chaves de Jiu-Jitsu / Norfight-MG também tiveram participação relevante. Sob orientação do professor e faixa preta Gabriel Pereira, cinco atletas competiram, com destaque para Vallentina Rafaela Souza e João Lucas Alves de Oliveira, ambos da categoria pré-mirim (faixa cinza), que conquistaram medalhas de prata.

Na categoria mirim, Vitor Augusto Paschoal Peixoto ficou com o terceiro lugar, enquanto Luane Alves de Oliveira garantiu a prata na categoria infantojuvenil (faixa amarela). Outro grande nome foi Juliane Alves de Oliveira, conhecida como “Chefinha”, que conquistou mais uma medalha de ouro e segue como uma das promessas do jiu-jitsu feminino na região.

Segundo o professor Gabriel Pereira, os resultados refletem o empenho dos atletas e o apoio das famílias. Ele também destacou a importância do trabalho de base desenvolvido com crianças entre 5 e 12 anos.

Além da equipe infantil, o professor Jean Chaves levou atletas adultos da equipe Norfight-MG, incluindo participantes do projeto “Jiu-Jitsu para Todos”, desenvolvido em Piedade de Caratinga. De acordo com ele, os resultados reforçam uma trajetória de mais de 11 anos de participações em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Projeto esportivo transforma realidade em Vargem Alegre

Os resultados expressivos têm origem em um trabalho que vai além do tatame. O projeto de jiu-jitsu em Vargem Alegre nasceu há cerca de dois anos, a partir da iniciativa do policial militar cabo Edmar da Cruz Lopes, em parceria com o professor Alessandro Augusto e a Academia Império.

Desde então, a iniciativa vem crescendo e atraindo novos praticantes, elevando o nível técnico local e ampliando o alcance social do esporte.

O trabalho também se integra às ações da Sociedade Esportiva Vargealegrense (SEVALE), que desenvolve projetos esportivos no município com a participação de lideranças como Renato Souza, Robson Teodoro e Josimar de Souza. A união entre jiu-jitsu e futebol tem contribuído para retirar crianças das ruas, oferecendo disciplina, foco e novas perspectivas.

Muito além das medalhas

Para os organizadores, o desempenho na competição representa mais do que conquistas esportivas. O projeto tem impacto direto na formação de crianças e adolescentes.

A inserção no esporte é apontada como ferramenta fundamental para o desenvolvimento de valores como respeito, disciplina e saúde. “Ao final da competição, o sentimento predominante entre atletas e coordenadores foi de gratidão pelos resultados e pela oportunidade de transformar vidas por meio do esporte”, finaliza cabo Edmar.