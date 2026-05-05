Tem início mais uma edição da Campanha Aquecer e Não Esquecer

CARATINGA – A proximidade do inverno volta a acionar uma corrente tradicional de solidariedade em Caratinga. Em sua 31ª edição, a campanha “Aquecer e Não Esquecer”, organizada pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, retoma a mobilização para arrecadar cobertores destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A proposta é simples e direta: envolver a comunidade na doação de cobertores, novos ou usados, desde que em condições de uso, até o dia 8 de junho. Para facilitar o acesso dos doadores, os pontos de coleta foram distribuídos em locais estratégicos da área central, como a TV Sistec, a UNEC TV e a Escola Professor Jairo Grossi. Ao longo das três décadas de realização, a campanha se consolidou como uma das principais ações solidárias do município, com participação ativa de instituições locais. Entre elas, a Fundação Educacional de Caratinga (Funec), que mantém parceria desde a primeira edição e contribui para ampliar o alcance da iniciativa.

Além das doações presenciais, a organização também disponibiliza a opção de contribuição financeira via Pix pela chave: 21.075.205/0001-06, diretamente para conta do Lions Clube Caratinga Itaúna. Os recursos arrecadados são revertidos na compra de cobertores, o que permite reforçar o atendimento à demanda durante o período mais frio do ano. A expectativa dos organizadores é repetir o engajamento registrado em anos anteriores e ampliar o número de famílias atendidas, em um momento em que as baixas temperaturas tendem a agravar a situação de quem já enfrenta dificuldades.