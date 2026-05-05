Cresol avança em diálogo para expansão em Visconde do Rio Branco (MG)

Reunião com lideranças municipais reforça compromisso com o desenvolvimento local

Na sexta-feira, 17 de abril, a Cresol participou de uma agenda institucional com o prefeito e o secretário de Desenvolvimento de Visconde do Rio Branco (MG), com objetivo de articular boas parcerias.

Durante a reunião, foram discutidos projetos importantes para o município, além da chegada da Cresol à cidade, iniciativa que reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento local e a promoção do cooperativismo.

O encontro também abriu espaço para a construção de parcerias estratégicas, visando impulsionar oportunidades, fomentar a economia e gerar benefícios diretos para a população.

A Cresol segue confiante, fortalecendo conexões e trabalhando em conjunto com lideranças locais para contribuir com o crescimento sustentável dos municípios onde atua.