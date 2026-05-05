Quem são as vítimas do acidente aéreo com avião que bateu em prédio em BH

Cinco pessoas estavam a bordo do avião monomotor, de pequeno porte, que caiu e bateu em prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte). A aeronave levava quatro empresários do ramo de tecnologia e o piloto, e seguia para São Paulo após uma parada na capital mineira.

No momento do acidente, estavam no avião:

* Wellington Oliveira, piloto, de 34 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora;

* Fernando Souto Moreira, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG, de 36 anos. Ele estava no banco do copiloto e também morreu no local;

* Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos, que morreu no hospital;

* Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos;

* Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros o piloto e um passageiro morreram no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas em estado grave ao Hospital João XXIII. Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos, morreu horas após a internação.

Arthur Berganholi, de 25 anos, sofreu fratura na perna esquerda, foi atendido e tem o quadro considerado estável. Hemerson Cleinton Almeida de Souza, de 53 anos sofreu fraturas mais graves, com lesões nas duas pernas, mas passou por cirurgia e também permanece estável.

Wellington Oliveira, piloto, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36, morreram no acidente com o avião que bateu em um prédio de BH.

O avião havia saído de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com seis pessoas a bordo. Ao pousar no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, duas pessoas desembarcaram e uma, Hemerson, embarcou.

Em seguida, a aeronave voltou a decolar com cinco pessoas, com destino a São Paulo. O grupo era sócio da empresa Uaitag, que atua no setor de tecnologia e cartões.