Investigado por estupro em Pingo-d’Água é preso pela Polícia Civil nesta terça-feira em Caeté

CARATINGA – O homem de 67 anos investigado por estupro de vulnerável em Pingo-d’Água, que era considerado foragido da Justiça, foi localizado e preso nesta terça-feira (5) por uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais, vinculada à Delegacia de Caeté.

A prisão representa um desdobramento das investigações iniciadas no dia 27 de março de 2026, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Bom Jesus do Galho, após denúncia de um crime ocorrido dois dias antes. O investigado é Antônio Carlos Vieira, e a vítima é uma adolescente de 12 anos, portadora de deficiência intelectual.

Conforme apurado, o suspeito exercia, à época dos fatos, a função de motorista vinculado à administração municipal, tendo assumido, de forma excepcional, o transporte escolar rural. Segundo os elementos reunidos, o abuso teria ocorrido no momento em que a vítima, última passageira a desembarcar, permaneceu sozinha no veículo.

Durante o curso da investigação, foi realizado o depoimento especial da vítima, nos termos da Lei nº 13.431/2017, ocasião em que os fatos foram confirmados de forma detalhada.

O delegado responsável pelo caso, Sávio Moraes, destacou a consistência das provas reunidas.

“Desde o início, tratamos o caso com prioridade absoluta, considerando a condição de vulnerabilidade da vítima. O depoimento especial foi conduzido com todo o rigor técnico e apresentou coerência com os demais elementos colhidos, reforçando os indícios de autoria”, afirmou.

Segundo o delegado, diante do conjunto probatório, foi solicitada à Justiça da comarca de Caratinga a expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão.

“No dia 30 de abril, nossas equipes realizaram diligências para cumprir as medidas cautelares, porém o investigado não foi localizado em seu endereço. Também foi constatado que ele já não possuía vínculo com a Prefeitura de Pingo d’Água, o que indicava uma possível tentativa de se desvincular das atividades exercidas à época dos fatos”, explicou.

Até então considerado foragido, o suspeito foi finalmente localizado e preso nesta terça-feira, encerrando a fase de buscas.

A Polícia Civil reforça que a divulgação da imagem do investigado foi fundamental para auxiliar nas diligências e destaca a importância da colaboração da população em casos dessa natureza, especialmente quando envolvem vítimas em situação de vulnerabilidade.

O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.