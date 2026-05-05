Quatro adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em ocorrências registradas entre sábado e segunda-feira

CARATINGA / PIEDADE DE CARATINGA – Quatro adolescentes foram apreendidos em ocorrências distintas registradas entre sábado (2) e segunda-feira (4), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As ações fazem parte de operações intensificadas após denúncias recorrentes.

Sábado (2) – Bairro Salatiel, em Caratinga

Dois adolescentes, de 13 e 16 anos, foram apreendidos no fim da tarde de sábado (2), na Travessa José Ataíde.

Durante patrulhamento, os suspeitos fugiram ao perceber a presença policial, descendo por uma escadaria e abandonando uma bolsa. Eles foram alcançados rapidamente.

No material dispensado, foram encontrados R$ 315 em dinheiro, uma balança de precisão, uma bucha de maconha, duas pedras de crack e 30 sacolinhas utilizadas para o acondicionamento de drogas.

Domingo (3) – Piedade de Caratinga

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na tarde de domingo (3), no bairro São José, após denúncia indicar intenso comércio de entorpecentes.

Durante diligências, os militares localizaram uma sacola escondida sob uma pedra, contendo 43 pedras de crack. Na sequência, o menor foi encontrado nas proximidades e apreendido.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu responsável legal.

Segunda-feira (4) – Bairro Santo Antônio, em Caratinga

Um adolescente de 15 anos foi apreendido durante patrulhamento reforçado no bairro Santo Antônio, após denúncias via 190.

Durante a ação, os militares visualizaram um indivíduo com tornozeleira eletrônica em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele entregou uma bolsa ao menor e fugiu, não sendo localizado até o momento.

Na tentativa de abordagem, o adolescente arremessou a bolsa para o pátio de uma igreja, mas foi contido. Dentro do material, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro.

Segundo a polícia, o menor não possuía registros anteriores. Ele confessou que havia recebido os entorpecentes para comercialização e informou que o material seria vendido na região da rua Francisco Gomes da Luz.

Continuidade das ações

Todos os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar seguiu em rastreamento na tentativa de localizar o suspeito que fugiu, mas ele não tinha sido detido até o final desta edição; e reforça que operações continuarão sendo realizadas diante das constantes denúncias relacionadas ao tráfico.