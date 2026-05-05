Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em distrito de Pocrane

POCRANE – Um homem de 55 anos foi preso na noite de sábado (2) por porte ilegal de arma de fogo, no distrito de Barra da Figueira, em Pocrane.

De acordo com informações da ocorrência, durante patrulhamento pela Praça Clemente, militares visualizaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao notar a presença da viatura, o homem demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram, na cintura do abordado, um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, que inclui um revólver calibre .38 e seis munições intactas do mesmo calibre.