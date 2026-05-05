Idoso investigado por estupro em Pingo-d’Água é considerado foragido

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar um caso de estupro de vulnerável supostamente ocorrido no dia 25 de março deste ano, no município de Pingo-d’Água. O investigado é um homem de 67 anos, atualmente considerado foragido da Justiça. A vítima é uma adolescente de 12 anos, portadora de deficiência intelectual.

O procedimento foi aberto no dia 27 de março pela Delegacia de Polícia Civil em Bom Jesus do Galho. Conforme as investigações, o suspeito exercia, à época dos fatos, a função de motorista vinculado à administração municipal e teria assumido, de forma excepcional, o transporte escolar rural.

Segundo os elementos colhidos, o abuso teria ocorrido no momento em que a vítima, última passageira a desembarcar, permanecia sozinha no veículo. Durante o curso da investigação, foi realizado o depoimento especial da adolescente, conforme prevê a Lei nº 13.431/2017, ocasião em que os fatos foram confirmados de forma detalhada.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Sávio Moraes, diante dos indícios reunidos, foi solicitado ao Poder Judiciário da comarca de Caratinga a expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão contra o investigado.

As ordens judiciais foram cumpridas no dia 30 de abril, porém o suspeito não foi localizado em seu endereço. Ainda segundo a autoridade policial, também foi constatado que o vínculo empregatício do investigado com a Prefeitura de Pingo-d’Água já havia sido encerrado.

Atualmente, o homem encontra-se em local incerto e não sabido, na condição de foragido, com mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil destaca que a divulgação da imagem do suspeito tem como objetivo não apenas viabilizar sua localização e captura, mas também possibilitar a identificação de eventuais outras vítimas, contribuindo para o avanço das investigações e a completa elucidação dos fatos.

O inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.