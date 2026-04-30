Filho é preso após tentar matar o próprio pai com pauladas em Piedade de Caratinga

O Ministério Público de Minas Gerais informou a prisão preventiva de um homem de 39 anos, identificado como Carlos do Nascimento Oliveira, conhecido como “Mamão”, suspeito de tentar matar o próprio pai. A detenção ocorreu na tarde do dia 29 de abril de 2026, por volta das 17h, no município de Piedade de Caratinga, após atuação da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, sob responsabilidade do promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na madrugada do dia 11 de fevereiro de 2026, em São João do Oriente. A vítima, pai do suspeito, teria flagrado o filho furtando galinhas de sua propriedade. Ao ser confrontado, o investigado reagiu de forma extremamente violenta, utilizando um pedaço de madeira para desferir diversos golpes contra a vítima, principalmente na região da cabeça.

O ataque resultou em múltiplas lesões graves, e o homem precisou ser socorrido às pressas para atendimento hospitalar. Conforme os autos do inquérito policial, essa não teria sido a primeira vez que o investigado apresentou comportamento agressivo contra o pai. Há registros de episódios anteriores de violência, motivados pela exigência de dinheiro para compra de drogas.

No pedido de prisão preventiva, o Ministério Público destacou a gravidade do caso, o risco de novos crimes e o histórico de violência do suspeito. Também foi considerada a necessidade de garantir a proteção da vítima, descrita como pessoa em situação de vulnerabilidade. A prisão foi decretada como medida para preservar a integridade da vítima e assegurar o andamento das investigações.