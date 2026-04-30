Anvisa proíbe protetores solares e repelentes após falhas de fabricação; veja marcas afetadas

Produtos da Henlau Química, vendidos sob as marcas Sunlau, Wurth e Needs, foram suspensos após a Anvisa identificar uso de fórmulas diferentes das autorizadas; há risco de perda de eficácia.
A Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento de protetores solares e repelentes fabricados pela empresa Henlau Química Ltda., após identificar irregularidades graves no processo de produção.
A decisão consta em resolução publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (29) e atinge produtos de diferentes marcas, incluindo linhas comercializadas como Sunlau, Wurth e Needs.
O que motivou a decisão
Segundo a Anvisa, inspeções sanitárias realizadas entre os dias 14 e 17 de abril identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação — conjunto de regras que garantem a qualidade, segurança e padronização dos produtos.
Além disso, a agência afirma ter comprovado que alguns cosméticos foram produzidos com fórmulas diferentes das autorizadas, o que levou à adoção de medidas mais rígidas.