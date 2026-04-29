Furto em padaria termina com suspeito preso em Caratinga após ação rápida da PM

Na noite desta terça-feira (28), um homem foi preso por furtar um aparelho celular em uma padaria na região central de Caratinga. A ação foi conduzida pela Polícia Militar após um chamado recebido via 190 relatando o crime.

De acordo com as informações repassadas pela vítima aos militares, o suspeito se aproveitou de um momento de distração para subtrair o celular que estava sobre o balcão do estabelecimento. Logo após o furto, o indivíduo fugiu do local, sem ser inicialmente contido.

Toda a ação criminosa foi registrada pelo sistema de monitoramento do comércio. As imagens captadas pelas câmeras foram fundamentais para o trabalho policial, já que permitiram a identificação das características do suspeito, que foram imediatamente repassadas às equipes em patrulhamento.

Durante as diligências realizadas na região, os militares conseguiram localizar e abordar um homem com as mesmas características descritas. Ao ser questionado, o suspeito confessou a autoria do furto e informou que havia trocado o aparelho celular por substâncias entorpecentes.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis. A Polícia Militar destacou a importância da colaboração da população e do uso de sistemas de monitoramento, que têm sido ferramentas essenciais na elucidação de crimes e na rápida resposta às ocorrências.