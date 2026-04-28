Idoso é cercado e roubado no centro de Ipatinga

IPATINGA — Um idoso teve a aposentadoria roubada por integrantes de uma quadrilha no centro de Ipatinga, em um crime que acende alerta para a ação de criminosos que agem, principalmente, nas proximidades de agências bancárias. O caso foi registrado nesta terça-feira (28).

Segundo as informações, a vítima havia acabado de sacar o benefício de sua esposa quando foi abordada por suspeitos. O grupo cercou o idoso e, aproveitando-se da vulnerabilidade da situação, conseguiu subtrair o dinheiro.

A dinâmica do crime indica atuação coordenada, característica comum de quadrilhas especializadas nesse tipo de abordagem, que monitoram movimentações de aposentados e pensionistas, especialmente em dias de pagamento.

Após o roubo, os autores fugiram e, até o momento, não haviam sido localizados. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

Situações semelhantes vêm sendo registradas com frequência, o que reforça a orientação para que idosos evitem sair sozinhos após saques e redobrem a atenção em locais de grande circulação.