Equipamentos furtados são recuperados e homem é detido por receptação em Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (28), suspeito de receptação, após ser flagrado comercializando equipamentos furtados no município de Córrego Novo.

De acordo com informações da ocorrência, a ação teve início por volta das 14h, após denúncias indicarem que um indivíduo estaria anunciando, em uma plataforma digital, equipamentos utilizados na produção e armazenamento de chope. Funcionários da empresa proprietária reconheceram os itens como sendo de sua propriedade.

Com base nas informações, os militares iniciaram diligências e conseguiram localizar o anunciante. Durante a abordagem, o suspeito confirmou que estava vendendo os equipamentos, alegando tê-los adquirido por meio de troca, sem saber que se tratavam de produtos de origem ilícita.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Entre os materiais recuperados estão uma chopeira, dois barris de chope com capacidade de 50 litros cada e um cilindro de dióxido de carbono (CO₂), utilizados no armazenamento e distribuição da bebida.