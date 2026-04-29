Temporada de grandes eventos promete aquecer economia regional

CARATINGA – A agenda de eventos no Leste de Minas já ganha forma, marcando o início da tradicional temporada de festas na região. Com atrações de peso confirmadas, o calendário promete atrair visitantes de diversas cidades e movimentar setores estratégicos da economia local.

Caratinga abre o calendário

A programação oficial começa em Caratinga, concentrando grandes shows entre o final de maio e junho:

28/05 (Quinta): Maria Marçal e Lauriete (Noite Gospel/Abertura)

29/05 (Sexta): Clayton & Camargo e Maiara & Maraisa

30/05 (Sábado): Léo Nascimento e Panda

31/05 (Domingo): Leandro & Romário

No dia 24 de junho, aniversário do município, o destaque será o show do Padre Alessandro Campos.

Circuito Regional

A sequência de festividades se estende pelos meses seguintes, consolidando o polo turístico regional. Vale ressaltar que alguns municípios não definiram toda programação. Por enquanto, estas são as atrações:

São Domingos das Dores (10 a 12 de julho): Festa do Café com Di Paullo & Paulino e Nando Moreno.

Bom Jesus do Galho (Julho): O tradicional “Bonjesuense Ausente” confirmou Teodoro & Sampaio para o dia 17.

Inhapim (31 de julho e 1º de agosto): Festa do Inhame com Amado Batista e Ana Castela.

Piedade de Caratinga e Entre Folhas (Setembro): Eventos previstos para a última semana do mês (atrações a confirmar).

O impacto econômico para além dos palcos

Mais do que entretenimento, o período é vital para o desenvolvimento regional. O fluxo de turistas eleva a ocupação em hotéis e pousadas, além de aquecer o movimento em bares e restaurantes.

O comércio também colhe frutos: supermercados, postos de combustíveis e lojas de vestuário registram faturamentos acima da média. Para o trabalhador informal e pequenos produtores — especialmente em festas temáticas como as do Café e do Inhame — a temporada é uma vitrine essencial para exposição de produtos e geração imediata de renda.

Com novas confirmações aguardadas, a expectativa é que 2026 reafirme a força cultural e o potencial logístico do interior mineiro na realização de eventos de grande porte.