Ônibus com religiosos bate em carreta e deixa 2 mortos e 33 feridos na BR-050

DA REDAÇÃO — Um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava fiéis e uma carreta deixou dois mortos e 33 feridos na madrugada desta terça-feira (28), na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo seguia de Buritirama, no interior da Bahia, com destino a São Paulo, levando cerca de 57 passageiros, além de dois motoristas. A colisão ocorreu quando o ônibus atingiu a traseira de uma carreta carregada com açúcar.

Com o impacto, morreram no local o motorista do ônibus, de 52 anos, e uma passageira, de 54. Outras 33 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região, algumas em estado grave.

Segundo as informações apuradas, após a batida, os veículos chegaram a seguir juntos por alguns metros. O ônibus, em seguida, se desprendeu, recuou desgovernado e parou no canteiro central da rodovia, sem tombar.

Equipes de resgate foram mobilizadas para atendimento às vítimas, que foram encaminhadas a diferentes unidades de saúde, conforme a gravidade dos ferimentos. As causas do acidente serão investigadas.

O caso mobilizou forças de segurança e reforça o alerta para os riscos nas rodovias federais, especialmente em trechos de grande circulação de veículos pesados.

Com informações UOL e Diário de Uberlândia