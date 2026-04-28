Operação Agrogerais Segura amplia presença policial no campo e chega a Taparuba

TAPARUBA – A Polícia Militar reforçou, nesta segunda-feira (27), as ações da Operação Agrogerais Segura 2026 com atividades no Córrego do Turco, zona rural de Taparuba. A iniciativa, considerada a maior já realizada pelo 62º Batalhão na área rural, tem como foco intensificar a segurança durante o período de safra, especialmente do café. O comandante da unidade, tenente-coronel Fernando, esteve no local.

Lançada oficialmente no último dia 9 de abril, no distrito de Santa Luzia, em Caratinga, a operação abrange dezenas de municípios e milhares de produtores rurais da região.

Durante visita a uma propriedade rural, militares destacaram que a ação conta com um planejamento diário que mobiliza, em média, 20 viaturas e 40 policiais militares, com atuação exclusiva na zona rural.

Presença e orientação

Além do patrulhamento ostensivo, a operação tem caráter preventivo e de proximidade com o produtor. As equipes realizam visitas às propriedades, promovem o cadastramento rural e avaliam as necessidades específicas de cada local.

A proposta, segundo a Polícia Militar, é entender as particularidades de cada propriedade e orientar os produtores sobre medidas de segurança, incluindo a implantação de sistemas como o cercamento inteligente, com uso de câmeras e leitores de placas em pontos estratégicos.

Tecnologia no campo

Outro diferencial da operação é o uso de tecnologia no combate à criminalidade. Entre os recursos empregados estão drones, inclusive com capacidade termal para monitoramento noturno, além de outras ferramentas que ampliam a eficiência das ações policiais.

Foco na safra

A intensificação das ações ocorre em um período considerado sensível para o campo, com a chegada da safra de café, quando há maior circulação de trabalhadores e aumento do risco de crimes como furtos e roubos.

De acordo com o comando do 62º Batalhão, a expectativa é repetir os resultados do ano passado, quando não houve registros de roubos durante a colheita na região.

Aprovação no meio rural

Produtores rurais têm avaliado positivamente a iniciativa, destacando a importância da presença policial contínua nas comunidades.

Além da segurança, a operação também busca fortalecer a relação entre a Polícia Militar e o homem do campo, reconhecendo o papel essencial dos produtores na cadeia de abastecimento alimentar.

A Operação Agrogerais Segura segue em andamento por toda a região, com ações diárias voltadas à prevenção e ao combate à criminalidade no meio rural.