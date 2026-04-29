MULHER FICA FERIDA APÓS SER ATINGIDA POR AMBULÂNCIA EM MANHUMIRIM

Segundo informações apuradas na noite desta terça-feira (28), um acidente foi registrado nas proximidades do hospital de Manhumirim.

De acordo com relatos, uma ambulância que acessava uma rua acabou atingindo uma mulher. Após o impacto, a vítima ficou presa debaixo do veículo e teria sido arrastada por cerca de 4 metros, causando grande apreensão entre pessoas que estavam no local.

Ainda conforme as informações preliminares, o motorista, com a ajuda de populares, conseguiu retirar a mulher debaixo da ambulância e colocá-la no próprio veículo, que realizou o socorro imediato. A vítima foi encaminhada para atendimento médico.

Informações iniciais indicam que ela apresentava, aparentemente, apenas escoriações pelo corpo. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.