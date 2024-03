Ônibus do Tribunal Regional Eleitoral em Pingo’D’Água

O ônibus do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) realiza até o domingo (24), atendimentos itinerantes em Pingo-D’Água, aos s eleitores daquela cidade, de Córrego Novo e dos distritos de Revés do Belém, Quartel do Sacramento e Passa Dez, de Bom Jesus do Galho.

Confecção de título, transferência e coleta de biometria estão entre os serviços realizados no Centro de Eventos, no horário das 8h às 17h.