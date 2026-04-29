Tio de Alberto Cowboy, pai de Victor e Leo, morre em Uberlândia; ex-BBB lamenta falecimento

No Instagram, Cowboy e Leo Chaves publicaram homenagens para Ronald Zapalá Pimentel
O ex-BBB Alberto Cowboy lamentou em seu Instagram nesta terça-feira (29) o falecimento do tio aos 75 anos. Ronald Zapalá Pimentel também era pai dos cantores sertanejos Victor e Leo, primos de Alberto. Leo também lamentou a perda do pai.
O ex-participante do “BBB 26” escreveu uma analogia sobre a partida do familiar. “Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando, enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá o mar e o céu se encontram. E você diz: ‘Pronto, ele se foi'”, publicou Alberto.
Ainda na postagem, Cowboy compartilhou um vídeo da primeira participação no “BBB”, em 2007, em que o tio falou sobre ele. “E o Beto. Meu sobrinho querido. Rapaz 100%”, dizia ele.
O cantor Léo Chaves também fez uma publicação lamentando a partida do pai: “Tá difícil te perder Pai, mas a gente aprendeu a ser forte, e você ensinou! A gente vai pescar numa próxima! Valeu por tudo que deixou, muito aprendizado! Suas palhaçadas ficam aqui no peito!!”, disse o canto.
Ronald Zapalá Pimentel morreu em Uberlândia, na terça-feira, horas antes de Alberto Cowboy participar do ‘Pod Delas’, ao lado do também ex-BBB Jonas. O velório aconteceu também na cidade mineira, na manhã desta quarta (29). O motivo da morte não foi divulgado pelos familiares.
Fonte: O Tempo