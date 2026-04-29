Tio de Alberto Cowboy, pai de Victor e Leo, morre em Uberlândia; ex-BBB lamenta falecimento

No Instagram, Cowboy e Leo Chaves publicaram homenagens para Ronald Zapalá Pimentel

O ex-BBB Alberto Cowboy lamentou em seu Instagram nesta terça-feira (29) o falecimento do tio aos 75 anos. Ronald Zapalá Pimentel também era pai dos cantores sertanejos Victor e Leo, primos de Alberto. Leo também lamentou a perda do pai.

O ex-participante do “BBB 26” escreveu uma analogia sobre a partida do familiar. “Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando, enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá o mar e o céu se encontram. E você diz: ‘Pronto, ele se foi'”, publicou Alberto.