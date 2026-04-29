PC de Caratinga localiza moto clonada no Espírito Santo

A Polícia Civil, através da equipe de crimes de trânsito, de menor potencial ofensivo e ambientais da Delegacia Regional de Caratinga, com apoio da Polícia Civil de Colatina/ES, concluiu mais uma investigação preliminar de clonagem de veículo.

Os levantamentos foram iniciados em Caratinga, local de registro do veículo original, a partir de informações da vítima sobre autuações de infração de trânsito indevidas em Colatina/ES. Como foram várias autuações, logo surgiu a suspeita de que não seria caso de mero erro de digitação ou fato semelhante.

As informações foram compartilhadas com a Polícia Civil de Colatina/ES, onde o veículo adulterado foi localizado e apreendido.

O suspeito preso alegou ter comprado a motocicleta pelo Facebook, não tendo apontado com clareza a origem dela.