Muro de casa desaba após forte temporal em araxá, no Alto Paranaíba

Um muro de aproximadamente quatro metros de altura e 16 de largura caiu durante o temporal que atingiu a cidade de Araxá, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A estrutura não suportou o acúmulo de água e desabafou. Mesmo com a queda, o muro não atingiu residências próximas e nem causou danos estruturais. Também não houve registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a dona da casa em que o muro caiu informou que a estrutura havia sido construída em julho do ano passado. As equipes que estiveram no local constataram que no lote não havia sistema de drenagem, o que pode ter colaborado para o acúmulo de água e, consequentemente, uma sobrecarga estrutural.

Fonte : o tempo