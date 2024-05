PM evita roubo ao deter dois jovens, e apreender réplica de arma de fogo

Câmeras de segurança captam o momento exato em que dois autores tentam praticar roubo a condutor de motocicleta no centro da cidade.

Por volta de 1h30 desse domingo(5), a Central de Operações recebeu informações dando conta que dois autores agiam em atitude suspeita e tentaram abordar condutores no semáforo da rua Doutor José de Paula Maciel.

Imediatamente equipes empregadas no policiamento iniciaram as ações na tentativa de abordar e prender os autores.

Durante o deslocamento para abordagem, os autores ao notarem a aproximação das equipes tentaram fugir, porém eles foram localizados e presos.

Foi preso um jovem de 19 anos, e apreendido um menor de 17. Foi localizada uma réplica de pistola, que foi usada pelos autores na tentativa de roubo.