Dia da Dança é comemorado na Praça Menino Maluquinho

CARATINGA- A Praça do Menino Maluquinho no bairro Rodoviários em Caratinga já se tornou um ponto de encontro para os amantes da dança. Com o projeto Movimente, todas as terças e quintas-feiras à noite, a praça se enche de alegria e muito movimento com um público bastante eclético de diversas faixas etárias comandados pela professora Nathália Brígida – coordenadora do projeto.

Porém, a noite desta quinta (2) foi ainda mais especial. O projeto recebeu o professor Vinícius Gring´s, para comemorar uma data especial para o projeto – o Dia Internacional da Dança que é comemorado no dia 29 de abril. Mais de 100 alunos participaram da aula e suaram bastante com a energia dos professores no palco localizado na praça.

O projeto de dança na praça, que anteriormente acontecia em outro formato e nome na Praça da Estação e Avenida Dário Grossi voltado para a zumba, já acontece no município há 10 anos e cada vez mais se consolida como uma das principais atividades físicas ofertadas gratuitamente a população. As aulas aconteceram sempre às terças e quintas feiras, na Praça do Menino Maluquinho às 18h30 e toda a população é convidada a participar.