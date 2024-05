Edson Firmino representa Caratinga em competições de Tiro Esportivo

DA REDAÇÃO- O atleta Edson Firmino da modalidade Tiro Esportivo iniciou o ano representando o município de Caratinga nas competições da modalidade, sendo beneficiário do Programa Bolsa Atleta Caratinga, o atleta segue conquistando bons resultados. Em fevereiro, nos dias 3 e 4, Edson participou da 1ª Etapa do Regional de Silhuetas Metálicas conquistando o 2º lugar na categoria Field Carbine Mira Aberta e o 3º lugar na categoria Livre Mira Ótica. Já nos dias 17 a 18, obteve o 2º e 5º lugares na divisão MR Standart, categoria overal e na divisão Pistola Iron, categoria overal pela 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de TRP e NRA. Ambas as competições ocorreram no Estande de Tiro da Lagoa Silvana localizado em Caratinga. Em março, participou de 3 competições, sendo duas no município de Ipatinga: 1ª Etapa do Campeonato Nacional CBC 22 LR no dia 9, ficando na 36ª colocação entre mais de 1000 participantes e no Campeonato Nacional de Tiro Desportivo ficando no 18º lugar na categoria sênior mira aberta, divisão Pistola Menor. Já entre os dias 13 a 17 representou Caratinga na 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de TRP obtendo a 8ª colocação na divisão pistola 22 Iron, categoria overal no evento realizado na Lagoa Silvana.

Fechando as competições, em abril, Edson participou da 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de NRA entre os dias 11 a 14 no Estande de Tiro da Lagoa Silvana, ficando em 6º e 9º lugar nas categorias overal, divisão Pistola Iron 22 LR e na divisão MR Standart. Já nos dias 20 e 21 do mesmo mês esteve em Inhapim para as disputas da 2ª Etapa do Campeonato Nacional CBC 22 LR ficando na 59ª colocação na divisão cabina 10 metros, categoria A.