MPMG lança projeto que reunirá promotores, cartunistas e comunidade escolar para discutir temas da Educação por meio das artes

DA REDAÇÃO – Usar a linguagem artística e a cultura para aproximar os cidadãos e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de temas sensíveis e atuais relacionados ao direito de crianças e jovens a uma educação de qualidade. Esse é o objetivo do projeto Educação, Justiça e Arte, lançado nesta terça-feira (16) na Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais.

O projeto reúne promotores de Justiça do MPMG, cartunistas de todo o país e a comunidade escolar de Minas Gerais para uma série de atividades educativas e culturais que acontecerão entre abril e novembro. A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Educação (Caoeduc), do Observatório de Comunicação (Lei.A) e da entidade Cartunistas Mineiros Associados (Cartuminas), com parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A curadoria é do chargista, cartunista e ilustrador Eduardo Evangelista, o Duke.

A primeira ação do projeto será reunir promotores de Justiça e cartunistas para uma reflexão sobre temáticas relacionadas à Educação, entre elas, Educação Inclusiva, Protagonismo Juvenil, Direitos Humanos e Diversidade, Evasão Escolar, Cultura de Paz nas Escolas, Educação Infantil, Transporte Escolar, Gestão Democrática, Saúde Mental, Tecnologia, Valorização do Ambiente Escolar e dos Profissionais da Educação.

A partir dessa discussão, será produzida uma websérie de 12 episódios, onde, em cada um deles, um tema será apresentado por um cartunista e um promotor de Justiça. Esse produto audiovisual será disponibilizado para que professores, educadores e os próprios estudantes possam utilizá-lo em sala de aula ou em atividades extracurriculares.

Já os cartunistas terão ainda o desafio de produzir charges e cartuns sobre as mesmas temáticas. Essas obras irão compor a exposição “Educação, Justiça e Arte”, que terá a função de levantar a reflexão sobre os temas a partir de uma linguagem artística.

O projeto foi pensado para aproximar a população do trabalho do Ministério Público e ampliar o entendimento sobre direitos coletivos como a educação. No lançamento, a coordenadora do Caoeduc, Ana Carolina Zambom, lembrou de Ziraldo, cartunista e ilustrador falecido no início do mês, como exemplo desta abordagem. “Ele fez do riso uma reflexão. Ele percebeu desde cedo que dialogar com adolescentes e jovens é uma fonte inesgotável de educação”, comentou. A promotora de Justiça salientou, ainda, que a abordagem do projeto dialoga com o currículo base do ensino médio.

O procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, discursou sobre a relevância do uso de imagens, sejam fotografias ou charges, no diálogo com a comunidade. “Muitas mensagens ficam para o resto da vida, dependendo do momento, da forma, do alcance e da criatividade no artista”, ressaltou.

O cartunista Duke salientou também a importância do trabalho dos desenhistas para levar mensagens sérias em tom lúdico. “Assim como a gente coloca muitas das vezes o açúcar em um remédio amargo para dar a uma criança, a gente coloca humor em assuntos difíceis de serem tratados para que as pessoas de uma forma geral tenham facilidade de conversar sobre ele”, afirmou.

Ao comentar o concurso de charges e cartuns em tom de brincadeira, o secretário de Estado de Educação, Igor Alvarenga, falou sobre a presença de talentos para o desenho nas escolas públicas de Minas. “Nós vamos nos surpreender com charges ainda mais bonitas e às vezes, vai ter até tomada de emprego (dos cartunistas”, disse, tirando risos dos presentes.

Acompanharam a cerimônia de lançamento o corregedor-geral do MPMG, Marco Antônio Lopes de Almeida; a ouvidora do MPMG, Nádia Estela Ferreira Mateus; o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (Caopp), Daniel de Sá; o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet) William Garcia; o coordenador de Combate ao Racismo e Todas as Outras Formas de Discriminação (CCRAD), Allender Barreto; a coordenadora de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro (Cora-LD) Marianna Michelette, e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Cao-DCA), Paola Domingues.

