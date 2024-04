Governo simplifica serviço e 83% dos mineiros renovam CNH na modalidade digital

Serviço digital dispensa deslocamento até uma UAI e pode ser feito no celular. Clínicas médicas também passaram a aceitar pagamento em formato digital

DA REDAÇÃO – O serviço de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que antes necessitava de vários deslocamentos, hoje pode ser resolvido em casa, no computador ou celular com apenas alguns cliques. A solicitação do novo documento está disponível na modalidade on-line em qualquer lugar do estado, dispensando a ida do cidadão a uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) ou a outro posto de atendimento.

O pedido de renovação pode ser feito no site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), ou pelo aplicativo oficial do Governo de Minas – MG App.

A solicitação digital de renovação da CNH representa a maior parte dos atendimentos prestados em Minas Gerais. Somente em fevereiro deste ano, das 119.465 solicitações, 98.932 foram digitais, 83% de todos os pedidos pelo serviço. O cidadão só precisa se deslocar para fazer os exames médicos.

O processo é todo virtual, e a nova CNH é recebida no domicílio cadastrado pelo condutor. Para quem possui a Carteira Digital de Trânsito (CDT), o documento é liberado no mesmo dia.

Quem possui o MG App é avisado com 30 dias de antecedência da necessidade de renovar a CNH, podendo fazer todo o procedimento no aplicativo. Na mesma notificação, já é possível realizar o atendimento. É só preencher os dados, emitir a taxa de pagamento e agendar a clínica na página que é direcionada para o usuário.

Simplificação

Outra facilidade na renovação de CNH é o pagamento dos exames médicos disponíveis em duas modalidades digitais, podendo ser no cartão ou no Pix. Antes, o atendimento nas clínicas credenciadas só podia ser feito com dinheiro físico, mas, agora, o cidadão tem mais uma opção prática e digital.

A condutora Clécia Kalic, moradora de Belo Horizonte, realizou a renovação do documento digitalmente e afirmou que a praticidade e a rapidez fizeram toda a diferença.

“Foi um processo muito rápido, um salto gigantesco em relação a cinco anos atrás, quando eu tinha renovado anteriormente. Agora, em poucas horas, eu já tinha a minha nova CNH e estava habilitada para poder dirigir no mesmo dia. Me impressionou bastante a agilidade do serviço”, contou Clécia.

Digitalização de serviços públicos

No Governo de Minas, mais de 80% das etapas dos serviços públicos podem ser realizados de forma digital. O MG App já tem mais de 4 milhões de usuários cadastrados, que acessam mais de 100 serviços de diferentes órgãos estaduais.

“Estamos trabalhando para facilitar a vida dos cidadãos mineiros, disponibilizando serviços de forma prática e ágil e evitando deslocamentos a unidades presenciais. O volume de atendimentos digitais realizados demonstra que a população utiliza e aprova essa modalidade, que simplifica a prestação de serviços públicos”, destaca o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão, Rodrigo Diniz.

Além da renovação de CNH, outros serviços digitais relacionados ao trânsito também estão disponíveis, entre eles a alteração do endereço de condutor.