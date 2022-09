Mestres & Tradições ganha sequência no dia 14, em Timóteo

Voltado ao fortalecimento dos congados do Vale do Aço, projeto traz em sua programação cortejo e oficinas de formação cultural

TIMÓTEO – No próximo dia 14, no Dom Henrique Cultural, entra em cena a terceira etapa do projeto Mestres & Tradições, com a oficina de formação Elaboração de Portfólio e Projetos Culturais, Entendendo Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc II, que será ministrada pela produtora cultural Marlene da Silva Brum, com carga horária de quatro horas.

A elaboração de projetos encabeça o rol de conteúdos da oficina, que objetiva facilitar o acesso dos grupos a recursos via leis de incentivo à cultura. A oficina abordará questões relativas à regularização documental e dos grupos e de portfólio artístico, seguindo a estrutura obrigatória e importante para a pontuação de projetos que concorrem aos mecanismos disponíveis para captação de verba.

No último sábado, 3 de setembro, aconteceu no Teatro da Fundação Aperam Acesita a segunda etapa do Mestres & Tradições, com as Oficinas Preservação e Resgate do Patrimônio Imaterial do Reinado do Rosário e Roda de Conversa com os Mestres, ministrada pela historiadora, folclorista e consultora da Cultura Mineira, a ouro-pretana Deolinda Alice dos Santos. O evento, teve como público-alvo mestres, congadeiros, gestores, conselheiros, agentes culturais, estudantes e pessoas da comunidade interessadas no tema. A oficina foi encerrada com um cortejo das guardas saindo da Fundação Aperam até o Hotel Dom Henrique onde os grupos convidados se apresentaram.

A programação do Mestres & Tradições foi aberta no dia 29 de agosto, no Hotel Dom Henrique, onde gestores públicos, conselheiros, professores, mestres e agentes culturais das áreas de Cultura, Patrimônio e Turismo participaram das oficinas de formação cultural.

Congadas Mineiras e atividades de religiosidades regionais, ministrada por Deolinda Alice dos Santos, abordou a importância da identificação das manifestações culturais imateriais que existem na região do Vale do Aço seu processo de formação histórico cultural e da religiosidade popular, que influenciou o processo de formação e fortalecimento dos grupos. A segunda oficina ministrada no dia 29 foi Patrimônio Imaterial: reconhecimento, direitos e possibilidades, por Amanda Dabéss de Carvalho, especialista em Patrimônio Cultural na Contemporaneidade, e Monique Avelino Damaso, especialista em Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural, da Baroque Arquitetura e Consultoria. O evento teve como tema as políticas de preservação voltadas ao patrimônio imaterial, o reconhecimento dos diretos; a importância da municipalização na proteção do patrimônio cultural, ações relativas ao ICMS, Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, a relação com o imaterial e a produção audiovisual como ferramenta de salvaguarda.

O projeto “Mestres & Tradições foi criado buscando fortalecer os grupos de Congados da Região do Vale do Aço, por meio do resgate histórico e da religiosidade das guardas. Esse projeto estimula a reflexão sobre a relevância dos congados e dos Reinados como manifestações que resguardam uma memória ancestral e uma das mais ricas manifestações populares do folclore mineiro”, comenta a coordenadora de Mestres & Tradições, produtora cultural Marlene Brum.

AVALIAÇÃO

Deolinda destaca que projetos como Mestres & Tradições são de grande importância por ensinar às pessoas sobre a história da formação da identidade do povo brasileiro, por unir as famílias, a comunidade por meio da fé aos santos de devoção. “Iniciativas como Mestres & Tradições ensinam o povo a preservar suas tradições e aproxima os grupos por meio dos intercâmbios. Uma guarda vai ao município de outra se apresentar e vice-versa”.

Sobre o apoio a projetos culturais, Deolinda fala sobre a necessidade de os governos oferecerem cada vez mais suporte a essas ações. “Melhor que pagar valores absurdos a artistas que cantam por uma hora em festas das cidades e vão embora, é investir nos talentos locais, nas pessoas de forma que possam participar das festas usando seus talentos, se divertindo, se alegrando. Esse investimento vai render economia na saúde. Pessoas em atividade, felizes, em paz com sua autoestima e qualidade de vida, adoecem bem menos”, afirma a professora.

Aristeu Rosalino de Almeida, presidente e mestre da guarda Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário-Congado do Ipaneminha, destaca a importância do Mestres & Tradições. “Por meio desse projeto e de todas as iniciativas dedicadas à tradição do congado, nosso movimento vai sendo fortalecido, vamos conseguindo envolver mais pessoas com as nossas tradições e assegurar a transmissão dos nossos saberes para as novas gerações. ”

Luiz Fabiano, mestre e capitão mor da Guarda de Moçambique de Timóteo, avaliou o Mestres & Tradições como uma iniciativa que dá visibilidade aos congadeiros, “inclusive a mestres que estavam no anonimato e que tivemos oportunidade de rever, amigos que conheci ainda criança e cresci vendo louvando os santos de devoção. Só tenho a agradecer à produção desse projeto e à Rainha Conga, Deolinda Alice, com quem aprendemos muito e que ainda tem muito a nos ensinar. Nossa guarda conta com mais de 70 integrantes, famílias que trazem seus jovens, adolescentes para o nosso movimento. Creio que, daqui a 30 anos, essa turma vai estar comandando nosso grupo”.

Jailton Laurindo, capitão da Guarda Nossa Senhora do Rosário de Jaguaraçu, sublinha que “Mestres & Tradições privilegia a tradição do congado por meio das apresentações dos grupos e da sua capacitação, por meio de oficinas, como a da Deolinda, uma pessoa importante da nossa cultura e que tem conhecimento amplo em historiografia e muito mais”.

Mestres do Congado de Antônio Dias também participaram do evento em Timóteo.

BOX

Mestres & Tradições é uma produção de Shirley Maclane, coordenação geral de Marlene Brum, fotografia de Dani Dornelas, filmagem Lana Vídeo Produção, designer e assessoria de imprensa Goretti Nunes. O projeto é realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura- FEC 02/2021 – Festas Populares – Premiação Pessoa Física, protocolo nº: 2021.2102.0231e conta com a parceria da Fundação Aperam Acesita, do Hotel Dom Henrique e do Dom Henrique Cultural. Os grupos convidados do Mestres & Tradições foram o de São Sebastião de Timóteo; a Guarda de Moçambique de Timóteo; o Congado de Santana do Paraíso; Congado Nossa Senhora do Rosário – Congado do Ipaneminha; Associação do Grupo de Marujos de São José dos Cocais – Coronel Fabriciano e Congado de Nossa Senhora do Rosário de Jaguaraçu.