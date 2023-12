Inaugurado Instituto Ágere – A Casa da Ciência

A Ágere nasce com o desejo de quatro mulheres de inspirar e de promover a transformação por meio da educação de excelência para a formação do cidadão. A jornada de dedicação ao aprendizado e à ciência das sócias Elsa Fernandes, Patrícia Santos, Raquel Ligeiro Dias e Vanessa Rossinol conta com mais de 20 anos de experiências e da vivência no doutorado e na sala de aula.

A inauguração aconteceu na noite desta terça-feira (12) com a participação de familiares, parceiros e estudantes. A benção das instalações foi realizada por padre Moacir Ramos.

Por meio de uma proposta integrativa do conhecimento, o Instituto Ágere oferece um olhar diferenciado, o qual elevará o profissional, o preparando para os desafios frente aos atendimentos em clínicas, hospital ou provas de residência e especialização. Alinhado ao compromisso com a sociedade, a “Casa da Ciência” também terá uma trilha do conhecimento dedicada aos educadores, aos pais e às crianças.

Conheça as frentes de atuação do Instituto Ágere para o primeiro trimestre de 2024:

Neurokids – Formação de pais, tutores, responsáveis, profissionais da saúde e educação para auxiliar no desenvolvimento cerebral das crianças.

Saúde Baseada em Evidências – A prevenção de doenças é um tema cada vez mais presente nas estratégias de cuidado, resultando num investimento cada vez maior em atenção primária, saúde coletiva e saúde ocupacional. Saber aplicar o conceito de prevenção de forma científica é fundamental para se atingir os melhores resultados e evitar os riscos inerentes a essa estratégia.

Aprofundamento e revisões das áreas básicas e específicas da saúde – Os profissionais poderão revisar importantes temas estudados do ciclo básico de forma integrativa e aprofundada com o objetivo de capacitar o aluno Ágere a enfrentar os desafios da aplicação do conhecimento na prática.

Tutoria e assessoria para pesquisa – Trabalho direcionado aos profissionais da saúde que necessitam de tutoria para confecção de projetos, pesquisas e publicações relevantes para o público assessorado, órgãos reguladores, comunidade científica possibilitando maior reconhecimento e valor profissional.

A Casa da Ciência também é o lugar de encontro para aqueles que desejam inovar e contribuir para a educação inspirando outras pessoas a transformação. Para isso, conta com eventos especiais:

Happy Hour na Casa

Monitores Ágeres

Encontro de Educadores

Instagram: @agereinsituto

Tel.: 33 99869-2463

Rua Antônio Cimini, 130 / sala 301

Edifício Odon Office – Rodoviários