ELEIÇÕES 2022 – VARGEM ALEGRE

Vargem Alegre tem o que comemorar

A administração atual vem se desdobrando para implantar uma nova forma de governar: a Prefeita Maria Cecília – a Cilinha – literalmente, vai onde o povo está. E isso já foi amplamente demonstrado em várias ocasiões nesse 01 ano e 10 meses de gestão; nos momentos difíceis, como as enchentes do início desse ano e também nos bons como a volta da Festa do Arroz!

A cidade está de “cara nova”, é só chegar para comprovar!

Críticas à parte, o povo – razão primeira que a levou a concorrer ao cargo de Prefeita – sabe e mostrou seu reconhecimento nas urnas no último domingo, dia 02.

Os candidatos apoiados pela Prefeita obtiveram votação expressiva, corroborando a aprovação de seu governo.

Confiante na parceria dos candidatos eleitos de forma majoritária, a Prefeita agradece a todos que se juntaram a ela e sua equipe nessa campanha e reafirma que esses resultados e todo o sucesso da sua gestão é fruto de muito trabalho e da crença no lema: “COM A FORÇA DO POVO E AS BÊNÇÃOS DE DEUS!”