Futsal Caratinga celebra resultados em Santo Amaro

Equipe foi vice-campeã e campeã nas categorias sub 11 e sub 13, respectivamente

DA REDAÇÃO- A equipe Futsal Caratinga apresenta os resultados alcançados na Copa Nayna Santo Amaro, em Manhuaçu. Pelas categorias sub 11 e sub 13, eles foram vice e campeões, respectivamente.

Nas duas partidas, o Futsal Caratinga enfrentou o Alfabol (Manhuaçu). Pela categoria sub 11, a equipe manhuaçuense venceu por 6 x 3. Já no sub 13, após o empate por 2 x 2, Alfabol venceu nos pênaltis por 3×2. O goleiro destaque foi Hebert Corrêa e o artilheiro Victor Hugo Andrade.

O técnico e coordenador do projeto, David Tallert, agradece aos apoiadores, que tem contribuído para o êxito do trabalho desenvolvido. “Meu muito obrigado aos pais pela credibilidade no trabalho realizado e apoio para que as conquistas se concretizem. Aos meus alunos, parabéns mais uma vez, agradeço a Deus pela vida de cada um, que juntamente comigo sonham e tornam possível cada vitória conquistada representando nossa cidade. E agradecemos ainda à Prefeitura de Caratinga, pelo apoio através do Programa Bolsa Atleta”.