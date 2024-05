Cettatic estreou com vitorias no Regional de Base LCD

CARATINGA – Neste último final de semana, os tigres fizeram sua estreia no regional de base da Liga Caratinguense de Desportos nas categorias sub11 e sub13. Eles receberam a Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM). Os jogos da Cettatic foram realizados na arena Antônio Rosa, em Santa Efigênia.

No sub11, os tigres de Caratinga venceram por 4 a 1 com gols de Rafinha (3) e de Humberto. Já no sub13, o escrete amarelo e preto venceu por 4 a 0 com gols de Caio Souza, Rhuan, Mateus Garcia e João Garcia.

Pedro Andrade

“O cérebro”, assim que muitos se referem a Pedro Andrade, capitão da equipe sub09. Neste sábado (4), Pedro é um dos destaques dos tigres, que iniciam sua trajetória na Copa Minas Espirito de Futsal. A sede do Leste será em Conselheiro Pena. A cettatic irá nas categorias U 07 / 09 / 13.