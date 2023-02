“Encontro com Maria”

Missa, procissão e o lançamento de um terço ao céu compuseram a programação do evento, promovido por integrantes do terço dos homens de Bom Jesus do Galho e de Caratinga, com apoio da paróquia

BOM JESUS DO GALHO – Equipe de organização do ‘Encontro com Maria’ avalia positivamente o evento que reunião uma legião de devotos de Nossa Senhora movimentou no centro da cidade na manhã do último dia 29. O evento, que marcou o 12º aniversário do Terço dos Homens de Bom Jesus do Galho, trouxe em seu programa uma procissão pelas ruas centrais da sede do município e uma missa, concelebrada pelos padres Dione José Vieira Leandro, Erasmo Gomes dos Santos e Vanderlei Santos de Sousa, apoiadores do evento.

Após a missa, um grupo de fiéis lançou um terço azul e branco preso a balões de gás hélio que voaram pelo céu da cidade exibindo em sua medalha o ícone de Nossa Senhora do Rosário.

“O lançamento do terço ao céu da nossa cidade simbolizou a força das nossas orações, das nossas súplicas que chegam a Deus, à Maria, e que podem muito em seus efeitos”, comenta José Nunes, integrante do Terço dos Homens de Bom Jesus do Galho, que fez parte da coordenação do evento ao lado dos caratinguenses João Paulo, João Campinho e Odiel.

José Calazans, um dos artesãos responsável pela produção do terço, juntamente com José Júlio, disse que “esse gesto eleva ao alto a fé e a esperança das pessoas”.

Após a soltura do terço, foi servido almoço a todos os participantes do Encontro com Maria, que contou com a participação de fieis das comunidades de Córrego Novo, Revés do Belém e do município de Caratinga.

BICUÍBA

No dia seguinte ao lançamento do terço em Bom Jesus, ele foi encontrado por Lucas Venâncio Felipe, na propriedade de Francisco Aurélio, no Córrego da Serra, em Bicuíba, distrito de Raul Soares. O fato, comunicado à paróquia de Bom Jesus, trouxe alegria para os fiéis. “Foi uma benção saber que nosso terço foi encontrado por pessoas que valorizaram o nosso gesto de esperança em nossas orações que chegam ao céu representadas por esse símbolo da nossa fé”, disse José Calazans.