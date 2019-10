Dupla representa Caratinga em competição de Futevôlei

DA REDAÇÃO- O Futevôlei é uma modalidade de esporte praticada em quadra de areia. Em Caratinga, há 12 anos, Edmar Peixoto, o ‘Shampoo’ pratica o esporte e tem representado o município em diversas competições. Na mais recente, a terceira etapa da Copa Minas, realizada no dia 29 de setembro na Arena Túnel, em Belo Horizonte, ele se uniu a João Batista e a dupla conseguiu chegar até as oitavas de final.

Edmar já é experiente no Futevôlei e ao longo do tempo vem competindo com alguns colegas. Ele conta como decidiu participar da competição com João Batista. “Sou mais velho em praticar o esporte na região, um dos que incentiva mais o esporte na região de Caratinga e Vale do Aço. Já disputei várias competições aqui em Caratinga e fora, como BH, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O João Batista começou jogar a pouco tempo em sua residência, que fica no Córrego dos Mendes, o pai dele construiu uma quadra de areia na casa dele. Ele foi treinando e aprendendo a jogar o esporte e convidei ele para jogar essa etapa comigo”.

Sobre o resultado alcançando, ela afirma que está satisfeito com o desempenho, entrosamento e técnica da dupla. “Essas competições têm vários níveis, iniciante, intermediário, amador e profissional. Joguei os primeiros torneios na categoria iniciante e fiquei em 2° lugar em dois torneios. E nesse último, jogamos na categoria intermediária. Por ser categoria com nível mais alto ainda chegamos nas oitavas, uma ótima participação”.

O atleta afirma que o esporte ainda necessita de mais reconhecimento na cidade. A intenção é que mais pessoas se interessem em participar e investir na modalidade. “O esporte ainda precisa ser muito reconhecido na cidade. Precisamos de reforma na quadra de areia do Limoeiro. Eu promovo as competições aqui na cidade, já fiz várias e todas sem apoio, fiz tudo sozinho. Agora que começaram a nos apoiar”.

Edmar conta com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga e pretende participar da quarta etapa da competição, que acontecerá no mês de novembro.