Um dia com muitas brincadeiras, cinema, cachorro-quente e suco. Servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública, estagiários, terceirizados e advogados participaram acompanhados de seus filhos ou sobrinhos, da festa do Dia das Crianças, realizada na última quarta-feira (16), no Fórum Desembargador Faria e Sousa. Momento de descontração, levando alegria à Casa da Justiça.