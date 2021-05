DE UBAPORANGA PARA MILÃO

Modelo Geris Laura, de 16 anos, alça voos mais altos no mundo da moda

UBAPORANGA – Geris Laura de Souza Firmino, 16 anos, 1,77 metros de altura, pesa 55 quilos, reside em Ubaporanga e está prestes a ir para Milão, na Itália. Dona de uma beleza deslumbrante e uma simpatia ímpar, Geris foi entrevista pelo DIÁRIO DE CARATINGA há dois anos, quando começava sua carreira, e acabava de ganhar o Miss Minas Gerais Beleza Negra Unificado Teen. E agora, a carreira da jovem modelo deslanchou, e no mês de setembro ela desembarca em Milão, onde ficará por um ano trabalhando.

Na entrevista de hoje, Geris conta tudo sobre seu cotidiano, desafios e expectativas.

Em 2019 o DIÁRIO DE CARATINGA entrevistou você. O que mudou em dois anos?

Muita coisa mudou, depois dessa época eu participei de mais concursos, e ganhei o Miss Minas Gerais Teen Unificado, e depois fui para o Miss Brasil Teen Unificado e ganhei. Iria para o Miss Universo também só que entrou a pandemia, aí meus planos mudaram, comecei a focar mais na minha carreira como modelo, a construí-la. Uma coisa que eu sempre quis era relacionada à moda, então comecei a ficar mais focada naquilo que realmente era meu objetivo, e agora estou indo atrás disso tudo.

Como é sua preparação diária para manter o foco?

Cada tipo de parte de moda que você frequentará e que vai participar é necessário ter um objetivo para isso tudo. Tenho que ficar em algumas medidas corretas, então meu preparo geralmente é fazer exercícios pelo menos quatro vezes por semana, sempre cuidar da pele, sempre tirar a maquiagem antes de dormir, porque maquiagem ajuda muito, mas danifica bastante também. É sempre bom manter uma alimentação saudável, sou doceira, amo um doce, mas é sempre bom estar balanceando tudo isso, e poder estar com uma alimentação mais saudável, não só pelo meu corpo, mas sim pela minha saúde também.

O que mais gosta de fazer nos momentos de folga?

Gosto muito de dormir, (risos).

Tudo em torno de moda lhe interessa?

Sim. Meus planos era esse ano fazer um curso em Milão, no instituto Marangoni, acho incrível porque é tudo ligado a moda ligado à moda do jeito que eu queria. De forma que eu poderia aprender diversas coisas sobre a moda, aprender tudo que eu precisava para intercalar, não somente desfilar, mas também no futuro trabalhar e criar minha própria marca de roupa.

Ainda falando do seu cotidiano, como vão os estudos nessa época de pandemia?

Estou no segundo ano do ensino médio, está sendo bem difícil, porque aprender a distância é muito complicado, porque a gente não está com professor diretamente na sua frente para poder te explicar direitinho, para entender as matérias que estão sendo passadas, então fica um pouco difícil. Sempre coloco as coisas em dia para não ficar muito atrasada. Ano passado me enrolei toda com essas coisas de escola por ter sido uma novidade para todo mundo, então esse ano estou tentando me organizar mais pra não deixar muito pra cima da hora, e não me atrapalhar toda também em questão de viagens.

Você está prestes a ir pra Milão, a cidade da moda. Como está sendo isso?

No final do ano passado fui para Belo Horizonte, onde passei minha coroa de Miss Brasil, porque acabou meu tempo de reinado, na verdade nunca acaba, mas tinha que passar pra frente para mais garotas virem como miss. Então terminei de passar a faixa e no outro dia fui me encontrar com o Jorge, que é da Minas Top Model, que foi uma galera que me achou lá em 2018, e foi aí que tudo começou. E ele falou que eu estava pronta, que estava preparada, que estava com o corpo em dia, com pele em dia, com cabelo em dia, e meu foco ainda era moda, então eu tinha que tentar de novo, agora que eu estava na idade certa. Ele me convidou para fazer uma seletiva que era o casting day, em que ele trazia em torno de cinco agências de São Paulo, e uma internacional. Eu dei muito Graças a Deus, porque tinha muito tempo que eu não desfilava como modelo, estava mais acostumada como miss, mas eu fiquei bem surpresa com minha desenvoltura porque passei em todas, inclusive a internacional, aí fiquei dúvida de qual escolher. Mas aí recebi conselhos de pessoas da área que estavam lá, para me informar qual seria a melhor para seguir em frente, e aí acabei escolhendo a agência internacional. O nome dela é Seleção Brasileira, essa é a minha agência, e está sendo uma experiência muito boa porque de dezembro pra cá muita coisa mudou, meu sonho sempre foi trabalhar fora do Brasil, e agora principalmente meu foco está bem voltado para isso. A ideia deles no início era encontra 15 modelos de boa qualidade que iriam fazer seu nome lá fora, trabalhando muito bem, e não levando quantidade que não fosse render nada. E eu fiquei muito feliz por ser uma dessas 15. Agora isso já está crescendo, já tem mais pessoas, está uma seletiva ótima pra todo mundo, porque está encontrando talentos novos. Porque desfilar também é um talento, a pessoa tem que saber fazer isso, tem que querer fazer isso, então em janeiro e fevereiro viajei bastante a São Paulo para poder fazer alguns trabalhos por lá, e ser avaliada por algumas agências para chamadas de vídeos. Fiz avaliação com uma agência de Londres, a outra de Milão, e estava para fazer com uma da Índia, só que acabou não saindo muito bem, porque já tinha outros planejamentos pra mim. E aí quando foi em 5 de março, a minha agenciadora, que é a Sabrina, uma das donas da agência Seleção Brasileira, ela falou que meu contrato já estava preparado para ser assinado, que já iria viajar no dia 20 de março, que já iriam pra frente as coisas.

A viagem precisou ser adiada por conta da pandemia. E agora quando será?

Sim, Minas Gerais fechou tudo, não consegui pegar meu passaporte, acabei tendo que esperar mais um pouco. E agora vou setembro, ainda não tem o dia certo, e vou com planejamento diferente, antes iria para ficar por aproximadamente um mês, para ser avaliada pelas agências e conhecer lá, saber se é realmente o que quero. Mas tenho certeza que é uma coisa que vou gostar muito, já que sempre foi meu sonho, é a cidade da moda. Então em setembro vou para morar, ficar em torno de um ano, e depois vou passar para parte de agências para poder trabalhar naquela área ali, junto também com outros modelos e outros castings.

Como será o seu trabalho em Milão?

Existem duas partes da moda, que é o fashion e o comercial. Eu sou uma modelo mais puxada para o lado comercial, tenho altura para fashion, que são modelos mais altas, magras, com rostos fechados, diferentes, bonitas de todas as formas, e aí sou mais pro lado do comercial por ter o rosto mais harmônico, o olho puxadinho, ter o rosto mais delicado.

Mesmo estando com a carreira deslanchando, você pensa em fazer uma faculdade?

Antes eu queria fazer a faculdade de moda, porque já é voltado para tudo que estou querendo aqui. Só que de um tempo pra cá minha cabeça mudou muito, faculdade é necessário para poder ter um futuro na vida, conseguir ter um trabalho bom, entre outras coisas, só que para o que quero agora prefiro fazer cursos especializados na área da moda que quero especificamente para poder criar a minha própria marca de roupas, aprender mais sobre o mundo da moda.

E quanto ao inglês, você está estudando?

Sim, estou aprendendo. Tinha parado quando fiz a entrevista com vocês pela primeira vez, porque fiquei meio desanimada, ficando meio desmotivada, porque não estava na idade certa ainda. Mas agora em dezembro quando conheci a Seleção Brasileira, eles pegaram muito no meu pé para começar o inglês, então estou estudando com uma professora particular aqui de Ubaporanga, pra ver se até setembro consigo ter uma desenvoltura mais para me comunicar lá fora.

Quando te entrevistamos em 2019 seu sonho era ser modelo da Victoria Secrets. Continua sendo?

Sim, continua sendo, quero muito ser uma angel da Victoria Secrets. Sempre foi meu sonho desde os cinco anos de idade, foi quando me apaixonei pela Victoria Secrets, quando vi o primeiro desfile delas, me apaixonei por aquilo e ficou sempre na minha cabeça, ainda é meu maior foco até hoje.

Qual conselho que você dá para as jovens que estão tentando entrar na carreira, mas não sabem como fazer, o que precisam ter em mente?

Uma coisa que dou muito de conselho para meninas que me chamam no Insagram principalmente para perguntar como elas têm que começar. Uma coisa é você precisa saber se é realmente isso que quer. Se tem certeza que é isso, que vai levar a sério, que você vai se dedicar, que quer mostrar para as pessoas que esse é o seu sonho, mesmo que seja um sonho recente, você precisa ter foco, e você não pode desistir no primeiro não, falo por mim mesma. Se eu tivesse desistido no primeiro não, tanto como concurso de miss, ou tanto como modelo, eu teria ficado muito arrasada, porque é um sonho que tenho desde criança, então desistir no primeiro não, não faz sentido. Se você já tem o não, precisa ir em busca do sim. Um coisa que falo então é não desistir, manter muito o foco, porque não é uma coisa fácil, não é uma profissão que é tão valorizada assim, porque as pessoas acham que é só subir no salto ir lá e desfilar, mas nunca ninguém mostra o que realmente a gente passa, que tem que ficar horas em cima de um salto sem poder descer, às vezes ter que passar dias e dias fazendo algumas dietas não malucas, mas para poder ter um objetivo, tem várias coisas que a gente passa por trás de tudo isso, que é o glamour, a beleza, o desfile e tudo mais. Então o negócio é não desistir. É importante ter uma agência para poder te orientar melhor nas coisas que você vai fazer, porque tem muita gente que gosta de passar a perna em modelos que tem o sonho de crescer, e vai lá e acaba catando o seu dinheiro. É bom você procurar várias agências para analisar cada uma delas, qual vai ser o propósito pra você nelas, porque não adianta você entrar em uma agência grande e ficar parada, porque vão valorizar modelos maiores, você tem que entrar em uma agência que vai te valorizar e te levar pra frente.