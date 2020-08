Covid-19: Microrregião de Caratinga tem taxa de letalidade de 3,6%

Indicador considera número de mortes por casos confirmados em todos os municípios da região

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO fez um balanço dos coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de covid-19, segundo município de residência na microrregião de Caratinga. Os dados foram contabilizados de acordo com os últimos boletins divulgados pelas prefeituras.

No Brasil, até a quarta-feira (12), os coeficientes de incidência e mortalidade por 100 mil habitantes era, respectivamente, de 1.506 e 49,6. No Sudeste, a incidência era 1241,4 e mortalidade de 52,9. Já no estado de Minas Gerais, incidência de758,1 e mortalidade de 17,9.

Na região, em relação a taxa de incidência por 100 mil habitantes, a maior registrada é do município de Santa Rita de Minas, sendo 1.400,4. Outras principais taxas registradas foram em Ubaporanga (1.210,8), Caratinga (1.071,0) e Vargem Alegre (1.003,1). A menor taxa é do município de Santa Bárbara do Leste, sendo 343,7.

A maior taxa de letalidade (número de mortes por casos confirmados) é de São Sebastião do Anta, porém este município tem o menor número de casos na região. Piedade de Caratinga é o único município da microrregião com a taxa de 0,0%; uma vez que ainda não registrou óbito de paciente diagnosticado pela covid-19. Por outro lado, quando se fala de taxa mortalidade por 100 mil habitantes, o maior índice é de São Domingos das Dores.

ENTENDA

O parâmetro taxa de letalidade é representado pelo percentual de pacientes com a doença que evoluem para óbito em decorrência dela.

Para se calcular a mortalidade, divide-se o total de óbitos pela doença pela população total exposta à mesma. Se tratando da letalidade, divide-se o total de óbitos pela doença pelo total de pessoas infectadas.

Quando há alteração na quantidade de casos confirmados e é mantido o número de óbitos, a taxa de letalidade se altera, será maior quanto menos casos forem confirmados. Quando há muitos casos diagnosticados, a taxa fica mais baixa.