Copa do Trabalhador: Bonja campeão

O feriado de 1º de maio marcou o encerramento da Copa do Trabalhador, em Bom Jesus do Galho. A final foi realizada no Estádio Mário Tristão, que recebeu grande público para a decisão.

Bonja Júnior e Palmeiras do Adão Bento fizeram uma partida equilibrada, com poucas diferenças técnicas ao longo do jogo. Apesar das oportunidades criadas, as equipes não conseguiram balançar as redes no tempo regulamentar, e o placar terminou em 0 a 0.

A definição do título ocorreu nas cobranças de pênaltis. O Bonja Júnior levou a melhor ao vencer por 7 a 6, garantindo o título da competição.

Copa do Trabalhador: Que festa linda!

A conquista do título da Copa do Trabalhador ganha um significado ainda mais especial para o Bonja Júnior. De forma inédita, a equipe supera não apenas os desafios esportivos, mas também um momento de profunda dor: a perda recente do atacante Jaiderson, vítima de uma fatalidade dentro de campo.

Diante da tragédia, o grupo precisou se reerguer emocionalmente e transformar o luto em motivação. O título conquistado representa uma homenagem direta ao companheiro, lembrado como peça importante dentro e fora das quatro linhas. Ao apito final, a mistura de sentimentos tomou conta de jogadores, comissão técnica e familiares, em uma cena marcada por emoção e significado.

Em meio às celebrações, a organização da competição também foi destaque. A edição deste ano foi encerrada com estrutura e planejamento elogiados, incluindo arbitragem, segurança, cobertura e transmissão. A presença da Bom Jesus TV contribuiu para ampliar o alcance do evento, em um nível considerado inédito no município.

A realização contou ainda com o apoio do Executivo municipal, com a participação do padre Aníbal e de Margareth, que atuaram diretamente para viabilizar o evento. Outro destaque foi o trabalho do secretário de Esportes, Agnaldo Reis, reconhecido pela confiança e parceria com a L&M Eventos ao longo dos últimos três anos.

Segundo os organizadores, o crescimento do esporte em Bom Jesus do Galho é resultado de um esforço conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. A estrutura de segurança também teve papel fundamental, com atuação da equipe tática COBRAS, sob comando de Marcos, além do policiamento presente durante toda a competição.

Parabéns a todos!

Rogério Silva

@papoesportivodc