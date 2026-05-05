NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na última quinta-feira (30/4), os contratos de arábica para julho próximo na ICE Futures US, oscilaram 735 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 2,9140 por libra peso, em alta de 100 pontos. Encerraram o dia valendo US$ 2,8555 por libra peso, em queda de 515 pontos (1,77%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para julho próximo, bateram, sexta-feira, na máxima do dia, em 3.465 dólares por tonelada, em alta de 23 dólares. Fecharam o pregão a 3.361 dólares, com perdas de 81 dólares (2,35%).

Estoques

Na quinta-feira (30/4), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures subiram 4.525 sacas. Estão em 499.283 sacas. Há um ano eram de 813.668 sacas, caindo nesse período 314.385 sacas. Nesta semana, até esta quinta-feira, somaram queda de 13.553 sacas. Caíram 15.030 sacas na semana passada e 18.315 sacas na semana anterior à passada. Esses estoques caíram 58.191 sacas neste mês de abril e subiram 80.245 sacas no último mês de março. Recuaram 41.508 sacas no mês de fevereiro e caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou em baixa de 0,58% na quinta-feira (30/4), valendo R$ 4,9530. Fechou a sexta-feira passada (24/4) a R$ 4,9980 e a sexta-feira anterior à passada (17/4) a R$ 4,9830. Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE Futures US fecharam, quinta-feira (30/4), valendo R$ 1.870,87. Encerraram a última sexta-feira (24/4) a R$ 1.949,69, e a sexta-feira anterior à passada (17/4) a R$ 1,873,64.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro de arábica, os compradores diminuíram o valor de suas ofertas ao longo da semana, acompanhando Nova Iorque e Londres, levando os vendedores a se retraírem. Tivemos mais uma semana com poucos negócios fechados. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

Até dia 30, os embarques de abril estavam em 2.052.008 sacas de café arábica, 441.057 sacas de café conilon, mais 300.488 sacas de café solúvel, totalizando 2.793.553 sacas embarcadas, contra 2.266.323 sacas no mesmo dia de março. Até hoje dia 30, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril, totalizavam 3.150.310 sacas, contra 2.582.118 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 24/4, sexta-feira, até o fechamento de quinta (30/4), caiu nos contratos para entrega em julho próximo 935 pontos ou US$ 12,37 (R$ 61,26) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 24/4 a R$ 1.949,69 por saca, e, quinta-feira (30/4) a R$ 1.870,87. Ainda na última quinta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 515 pontos.