Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Diamantina se projeta nacionalmente no turismo

Reconhecida mundialmente por seu patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, a cidade de Diamantina amplia agora sua presença no mapa do turismo brasileiro ao despontar como um dos mais promissores destinos gastronômicos de Minas Gerais. Entre os dias 22 e 26 de abril, a cidade histórica sediou uma press trip estratégica que reuniu jornalistas de importantes veículos nacionais em uma imersão sensorial e cultural voltada à valorização da cozinha regional e da identidade alimentar do Vale do Jequitinhonha. (Minas Conexão)

Operadoras e bancos lideram reclamações

Os setores de telefonia e serviços bancários continuam concentrando a maior parte das reclamações registradas no Procon de Uberaba. De acordo com o levantamento mais recente divulgado pelo órgão, as demandas envolvem principalmente problemas relacionados à prestação de serviços, atendimento ao consumidor e cobranças consideradas indevidas. O presidente do Procon, Anderson Romero, conta que a liderança desses segmentos está diretamente ligada ao volume de serviços oferecidos e à frequência de uso pela população. (Jornal da Manhã)

Feira de Malhas celebra 30 anos

A Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas deu o pontapé inicial nesta terça-feira (28), no Minascentro, com evento de lançamento de mais uma edição, para convidados e imprensa, revelando as tendências outono-inverno 2026. Este ano, a feira completa 30 anos se consolidando como uma das principais no calendário de moda nacional. A 68ª Feira de Malhas será realizada de 08 a 17 de maio, no Minascentro, em comemoração aos seus 30 anos e ao Dia das Mães. O evento mostra toda a criatividade dos produtores de Jacutinga e Monte Sião, cidades mineiras conhecidas como “Capital Nacional das Malhas” (Jacutinga) e polo de porcelanas/tricô (Monte Sião). (Cidade Conecta)

Teófilo Otoni mantém tarifas

A tarifa do transporte coletivo em Teófilo Otoni continuará em R$ 3,90, após decisão do prefeito Fábio Marinho dos Santos, que recusou o pedido de reajuste apresentado pela concessionária responsável pelo serviço. A solicitação foi encaminhada pela Viação Vale do Mucury Ltda., que formalizou o pedido no dia 1º de abril de 2026. (Diário Tribuna)

Patrimônio de Mariana recebe investimentos

O município de Mariana aprovou novos investimentos voltados à preservação do patrimônio histórico e cultural. As medidas foram definidas durante reunião do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e somam mais de R$ 2,4 milhões em recursos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) por meio das redes sociais. Entre as intervenções está a destinação de R$ 161.291,11 para a conclusão das obras e dos elementos artísticos da Capela Nossa Senhora da Glória, no subdistrito de Barro Branco. (O Liberal)

Patos reforça polo de biotecnologia

Referência global em biotecnologia, Patos de Minas é um dos municípios mineiros a aplicar a metodologia do programa de Atração de Investimentos, do Sebrae. Realizada desde o segundo semestre de 2025, a iniciativa está qualificando a equipe interna da Prefeitura para fortalecer o ambiente local de negócios e tornar a cidade ainda mais atrativa para empresas e investidores. Na última semana, um workshop reuniu agentes públicos, empreendedores e lideranças locais para debater a proposta de valor segmentada no setor de biotecnologia, em especial, na produção de sementes e de agentes de controle biológico. (Patos Notícias)

Inhotim celebra 20 anos com exposições

O Instituto Inhotim abriu as comemorações de seus 20 anos no último sábado (25) com a inauguração de três novas obras que reafirmam sua vocação de unir arte, natureza e reflexão: Contraplano, de Lais Myrrha, Dupla Cura, de Dalton Paula, e Tororama, de Davi de Jesus do Nascimento. Considerado o maior museu a céu aberto da América Latina, o Inhotim amplia seu acervo com obras que dialogam com paisagem, ancestralidade e memória, em uma programação especial que marca duas décadas da instituição em Brumadinho. (Balcão News)