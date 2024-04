COLUNA ABRINDO O JOGO

Obrigado, Abel Teixeira

Recebi com enorme tristeza a notícia do falecimento do senhor Abel Teixeira. Para as novas gerações, salvo familiares, não é um nome conhecido. Porém, para os amantes do bom futebol, desportistas da velha-guarda, contemporâneos, e principalmente para quem teve o prazer de vê-lo jogar, Abel Teixeira é uma das lendas do nosso futebol regional. Antes mesmo da criação da Liga Caratinguense de Desportos, levou o Bairro das Graças ao vice-campeonato de 1955. Na decisão diante do Esporte Clube Caratinga, marcou três gols sendo artilheiro da competição. Em 1965, vestindo a camisa do 1° de Maio, conquistou o primeiro certame promovido pela LCD. Abel nos deixou aos 88 anos, deixou também um legado de gols e muitos amigos.

Zé Camelô: “Obrigado em nome da diretoria do BG. Abel marcou seu nome na história do futebol de Caratinga e toda a região, principalmente vestindo a camisa do BG. Em Caratinga foi primeiro campeão oficial da LCD em 1965. Como presidente e atleta do glorioso Baleia já com 60 anos, ao lado do filho Careca, foi campeão na categoria de aspirante”

Uma família de craques

Segundo o livro ‘Memória Esportiva’, escrito pelo saudosos Nelson Souza e o professor Monir Ali Saygli, na década de 50, o desportista Emílio Teixeira de Siqueira fundou o Bairro das Graças Futebol Clube. Três dos melhores craques do time (Abel, o goleiro Mundinho e Niltinho), eram filhos do fundador. Nos anos cinquenta, a Liga Caratinguense de Desportos não existia, as competições eram promovidas pela LAF ( Liga Amadora de Futebol). Em 1955, o BG decidiu o título contra o Esporte Clube Caratinga, e ficou vice-campeão com a seguinte formação: Mundinho, Niquita, Bretas, João Pereira, Sô Ênio, Sô Hélio, Abel Teixeira, Cardeck, Zé Rezende, Niltinho, Sebastião Rezende, Faraídes Ruy e Samarico. Na grande decisão, o Bairro perdeu para o Esporte Clube Caratinga por 5 a 4. Entretanto, Abel Teixeira considerado um dos maiores craques da história do clube, fez três gols contra o Dragão.

Regional 11 e 13 vêm aí!

Uma reunião na última quinta-feira (4) ficou definido pela diretoria da LCD e os clubes que o Campeonato Regional das categorias 11 e 13 irá começar em 20 de abril. A expectativa é que, mais uma vez, o certame possa ser um sucesso como em 2022. Ano passado, a LCD não promoveu essas categorias, atendendo ao ofício do Departamento de Esportes municipal, que disse que iria promover. Este ano, a Liga irá promover além do 11/13. Às categorias 15 e 17 na base.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm