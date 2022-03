Bugre sedia encontro da RELBA

DA REDAÇÃO – Um encontro importante para a agricultura está acontecendo nessa sexta-feira (11) na cidade de Bugre. Trata-se de uma reunião da Rede Leste de Banco de Alimentos (RELBA). O evento conta com as presenças da secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais Ana Maria Valentini; do secretária de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, e dos deputados João Mag

alhães (MDB), Rosângela Reis (DC) e Leonardo Monteiro (PT).

O programa

A RELBA faz parte da Rede Brasileira dos Bancos de Alimentos, dentro da Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social/Governo Federal. Formada por bancos de alimentos municipais, a RELBA possibilita que o alimento excedente no banco de alimentos de um município da rede possa ser levado para outro e, assim, ser doado às instituições, de maneira que todos os municípios que fazem parte da RELBA sejam atendidos, não havendo desperdício de alimento.