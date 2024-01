ALTA DE CASOS DE DENGUE NA REGIÃO

DA REDAÇÃO- O número de casos prováveis para Dengue entrou esta semana em alta em Caratinga e outros municípios da região. Os números foram divulgados pela Superintendência de Vigilância em Saúde.

Dengue

Com a população de 87.360 habitantes, Caratinga registrou nas últimas quatro semanas, 421 casos suspeitos para Dengue e três para Chikungunya. Considerando o total de 424 casos prováveis de arboviroses, diante da faixa populacional, o coeficiente aponta para incidência alta no município.

A situação se agrava nos municípios de Bom Jesus do Galho, Dom Cavati, Inhapim, Pingo-D’ Água e Vargem Alegre, que apresentam incidência muito alta de casos.

Chikungunya

Na microrregião de Caratinga, Vargem Alegre contabiliza o maior número de casos prováveis de Chikungunya, sendo 257. Em seguida está Bom Jesus do Galho com 57.

O maior número de casos está concentrado no Vale do Aço, nas cidades de Ipatinga e Timóteo.

AÇÕES EM CARATINGA

O Departamento destacou ações que tem realizado em Caratinga, incluindo busca por locais que podem conter larvas do mosquito, a aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV) leve, uma técnica altamente eficaz na eliminação do mosquito, devido à sua mobilidade que permite alcançar áreas de difícil acesso, como vilas, becos, residências e as margens de rios e córregos. O objetivo principal da ação é não apenas reduzir a presença do vetor na região, mas também prevenir o surgimento de novos focos, protegendo assim a saúde da população.

As medidas são realizadas rotineiramente em todas as áreas com índices elevados de notificações, seguindo a estratégia conhecida como “bloqueio de transmissão”. Essa abordagem visa eliminar o mosquito em sua fase adulta, reduzindo assim a disseminação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Os bairros com maior incidência, são, respectivamente, Nossa Aparecida, Esperança, Anápolis, Limoeiro e Santo Antônio.

Na maioria dos levantamentos, de 70% a 80% dos focos estão no interior das residências ou entorno, principalmente, em quintais. Tambores, caixa d’água e vasos de plantas são alguns exemplos.

VACINA

22 cidades de Minas Gerais receberão doses da vacina contra dengue via Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de fevereiro, dentre elas Córrego Novo e Pingo- d’Água.

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue, compõem o público-alvo da imunização.

O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.