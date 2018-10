Cidades da região participam da Semana Global do Empreendedorismo

Evento será realizado de 5 a 9 de novembro

DA REDAÇÃO – Em dez anos, o Brasil passou de 14,6 milhões de empreendedores para 49,3 milhões. De acordo com a Pesquisa GEM, de 2007 a 2017, mais que triplicou o número de pessoas entre 18 e 64 anos que exerciam alguma atividade empreendedora no país. É para fortalecer ainda mais a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender, que será promovida em todo o país a Semana Global de Empreendedorismo (SGE). Informações e inscrições para as capacitações oferecidas em Minas Gerais estão disponíveis no www.empreendedorismo.sebraemg.com.br.

O evento é realizado em 167 países e mobiliza milhões de pessoas pelo mundo. No Brasil, a SGE acontece de 5 a 9 de novembro, de norte a sul do país. Nesta 11ª edição, o Sebrae assume a coordenação da Semana, atuando em parceria com: Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Artemisia, Anprotec, Conaje, Brasil Júnior, Endeavor e Júnior Achievement. O tema do evento deste ano é “Empreendedorismo jovem: a hora é agora?”

Em Minas Gerais, estão programadas mais de 600 atividades online e presenciais, entre palestras, cursos, seminários, oficinas, consultorias e orientações, que serão oferecidas em 190 cidades. As capacitações são voltadas para empreendedores que já têm um negócio e para os que pretendem abrir sua própria empresa.

Na regional Rio Doce e Vale do Aço, as atividades ocorrem em 21 cidades. São elas: Itabira, São Gonçalo do Rio Abaixo, Ipatinga, Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Tarumirim, Itanhomi, Guanhães, São João Evangelista, Governador Valadares, Campanário, Galileia, Engenheiro Caldas, Capitão Andrade, Caratinga, Inhapim, Ipaba, João Monlevade, Santa Bárbara e Barão de Cocais.

BALANÇO

A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007, na Inglaterra. Apenas no Brasil, nos últimos três anos, mais de 2,5 milhões pessoas participaram de aproximadamente 10 mil atividades. Este resultado faz da SGE brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais.

PROGRAMAÇÃO NA REGIÃO

Caratinga

Local: Ginásio UNEC Unidade I (Avenida Moacir de Matos, 49 – Centro)

Inscrições: www.empreendedorismo.sebraemg.com.br

Informações: (33) 3321-6829

05/11

19h30 às 20h30 : Palestra Varejo 4.0 – revolução silenciosa do varejo moderno

20h30 às 22h30: Palestra A força da motivação para alavancar as vendas

06/11

19h30: Palestra Experiência de vendas em Mídias Sociais

20h às 21h30: Palestra A magia do atendimento

10/11

9h às 12h: Palestra Os desafios da educação empreendedora no ensino superior

Ipaba

Local: Sala Mineira do Empreendedor (Câmara Municipal)

Inscrições: www.empreendedorismo.sebraemg.com.br

Informações: (33) 3321-6829

08/11

19h30 às 21h30: Seminário de Crédito BNDES

Inhapim

Local: Sala Mineira do Empreendedor (Salão Nobre da Prefeitura)

Inscrições: www.empreendedorismo.sebraemg.com.br

Informações: (33) 3321-6829

06/11

19h30 às 20h30 : Inauguração da Sala Mineira do Empreendedor de Inhapim

20h30 às 22h30: Palestra Marketing Digital e Mídias Sociais

Tarumirim

Local: Sicoob Credicope (Praça Monsenhor Horta, s/n – Centro)

Inscrições: www.empreendedorismo.sebraemg.com.br

Informações: (33) 3321-6829

07/11

19h30 às 20h30: Seminário de Crédito – Linhas de crédito disponíveis para as MPEs (Sicoob Credicope)

20h30 às 22h: Palestra Show motivacional A fórmula mágica do sucesso, com o Mágico Renner

11ª Semana Global de Empreendedorismo

De 5 a 9 de novembro

Inscrições e programação em Minas Gerais: www.empreendedorismo.sebraemg.com.br

Informações: 0800 570 0800