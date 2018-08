Prefeitura dá início a mais obras de infraestrutura

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho acaba de dar início a duas obras de infraestrutura na sede – uma na avenida Vital Martins Bueno, buscando dar mais fluidez e segurança no trânsito, e outra na Vila Ozanan, a fim de otimizar um importante espaço de convivência de seus moradores, a praça da Vila.

“Estamos redesenhando boa parte da avenida Vital Martins Bueno”, disse o prefeito Willian Batista de Calais, enquanto visitava o local.

Buscando promover mais mobilidade na via, foram retirados os canteiros que dividem as duas pistas. Segundo explica o chefe do Executivo, “a medida favorecerá o fluxo de veículos, dos ciclistas e de pedestres que têm seu cotidiano marcado pelo risco de acidentes nesse ponto onde as ruas eram bem estreitas por causa dos canteiros”.

A área onde está sendo feita a intervenção se destaca pelo grande movimento de ambulâncias e de moradores de Bom Jesus e de outros municípios que precisam ir ao Centro de Saúde ou ao Hospital, além do mais, trata-se da principal via que corta a cidade ligando vários bairros ao centro.

O prefeito enfatiza ainda que “a obra de readequação e ampliação da avenida vem favorecer ainda os motoristas que sofrem com a falta de estacionamento no local”.

Em relação à praça da Vila Ozanan, ela será revitalizada, um termo que o prefeito fez questão de substituir por reconstruída. “Devido às péssimas condições nas quais se encontra, a praça será praticamente reconstruída”, explica.

Nas redes sociais da prefeitura, uma postagem chama atenção dos internautas. A imagem traz a foto da praça como era, uma foto atual, mostrando que a obra já está em andamento, e um espaço em branco, que será dedicado à obra já conclusa. “Algumas obras, mais do que outras, precisam mesmo ser comparadas pela diferença que fazem na paisagem da cidade”, comentou Willian, que na manhã de terça-feira, visitou outra obra, na rua Francisco Margarida, que vem sendo preparada para receber pavimentação com bloquetes.