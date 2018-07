Prefeitura promove Mutirão Pediátrico em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Dezenas de crianças de Revés do Belém participaram, na sexta-feira (27), do Mutirão Pediátrico promovido no PSF do distrito pela Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Saúde.

Toda equipe de profissionais de saúde da localidade foi mobilizada para apoiar o atendimento às crianças que foi feito pela vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa.

Segundo a médica, o Mutirão reduz a fila de atendimento, o tempo de espera pela consulta dos pacientes. “A equipe do PSF divulgou na comunidade que promoveríamos essa ação, o que garantiu a participação de muitas crianças no evento. Essa iniciativa evita que as pessoas tenham que aguardar vaga ao longo da semana”, observa Doutora Sabrina, destacando em seguida que o quanto mais cedo for dada assistência às crianças, melhor será para a sua saúde. “Os pacientes atendidos ontem já entram na nova semana em tratamento”, comemora a médica.

De acordo com ela, todas as crianças que compareceram à Unidade de Saúde foram atendidas durante o Mutirão. Houve também casos de crianças que precisaram ser encaminhadas para especialidades.

Doutora Sabrina aproveitou as consultas para orientar os pais sobre os cuidados que precisam ter para que seus filhos sejam sempre saudáveis. “Pequenas atitudes podem produzir grandes benefícios. A prevenção continua sendo o melhor remédio. Por isso, orientei a todos sobre a importância de se manter uma alimentação saudável. Falei também sobre os cuidados com a higiene. Orientei ainda sobre as medicações prescritas, que sempre exigem atenção, tanto em relação à dosagem correta, a indicada, quanto aos horários para serem ministras”, finalizou a médica.

Fotos: Geraldo Melo