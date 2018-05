Final de semana de apoio a caminhoneiros na região

Populares de Caratinga e Ubaporanga fizeram manifestações. Já em Inhapim, população preparou almoço para os grevistas

CARATINGA- O último final de semana foi marcado por protestos em Caratinga, Inhapim e Ubaporanga. Os atos foram em apoio ao movimento promovido pelos caminhoneiros, que pedem, dentre outras questões, a baixa do preço do diesel.

Em Caratinga, na tarde de sábado (26), uma carreata foi realizada saindo do Posto Itaúna, no Bairro das Graças, passando ainda pela Praça Cesário Alvim. Em Ubaporanga, populares, com bandeiras do Brasil, Minas Gerais e município de Ubaporanga se reuniram no km 510 da BR-116, próximo ao Nadinho’s Restaurante. Já em Inhapim, moradores da região manifestaram apoio aos caminhoneiros preparando almoço par os grevistas.

O governo federal cedeu e decidiu congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em R$ 0,46 por litro. A proposta foi anunciada na noite de domingo (27) pelo presidente Michel Temer, que fez um pronunciamento após um dia inteiro de negociações no Palácio do Planalto. A título de comparação, o presidente disse que esse desconto equivale a zerar as alíquotas da Cide e do PIS/Cofins. Os representantes dos caminhoneiros autônomos não aceitaram o congelamento do diesel por apenas 30 dias, como havia sido inicialmente proposto.

O governo federal concordou ainda em eliminar a cobrança do pedágio dos eixos suspensos dos caminhões em todo o país, além de estabelecer um valor mínimo para o frete rodoviário. Essas determinações constam em medidas provisórias publicadas em edição extra no Diário Oficial da União. A expectativa do Palácio do Planalto é de que a partir desse acordo a paralisação terminasse logo, no entanto, caminhoneiros ainda protestavam em 25 estados e no DF.