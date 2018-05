Governo de Piedade de Caratinga melhora estradas em todo o município

PIEDADE DE CARATINGA – O Governo Municipal de Piedade de Caratinga, por meio da Secretaria de Obras, como realizou em 2017, continua com os serviços de patrolamento em estradas rurais de todo o município neste ano de 2018. Estes trabalhos também incluem o alargamento lateral em vários pontos e a abertura de caixas para contenção de enxurradas. O trabalho vai beneficiar centenas de famílias da região, facilitando a passagem de veículos e garantindo mais segurança a quem precisa trafegar por essas vias.

Passado o período de chuvas, as ações de mobilização de equipes de trabalho têm se intensificado ainda mais, visando à execução de ações que possam dar boas condições de acesso às vias rurais.

As ações de manutenção das estradas e ruas do município fazem parte de um programa contínuo da atual gestão. Todos os dias, as equipes de obras e serviços urbanos percorrem o município realizando diversas atividades de melhorias.

O prefeito Edinilson Lopes destacou a importância da manutenção constante das estradas. “Nosso objetivo é oferecer melhores condições de trafegabilidade para as pessoas que residem na área rural. Garantir melhores estradas é essencial para que o trabalhador rural possa escoar sua produção, e também para o transporte de alunos da rede municipal de ensino”.

O prefeito também reiterou, lembrando ainda que a demanda de serviços da secretaria de obras é bem extensa e que está dando preferência para os trabalhos de recuperação de estradas neste momento, onde finalmente está acontecendo um período de estiagem, já que no início dos trabalhos deste ano de 2018, as chuvas não estavam dando trégua, fato este, que inviabilizou anteriormente o início destas atividades.