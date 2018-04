Prefeitura de Santa Bárbara do Leste doa ambulância para os bombeiros civis Anjos de Resgate

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste doou, na última quinta-feira (19), uma ambulância envelopada e em plenas condições de uso para a equipe do Corpo de Bombeiros Civil Anjos de Resgate

De acordo com a presidente do Corpo de Bombeiros, Viviane Mota, o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste tem sido fundamental para que a equipe tenha condições de continuar atuando. Viviane ressaltou que, diante da necessidade que surge com o elevado número de acidentes na região, a prefeita Wilma Pereira decidiu doar o veículo para auxiliar o grupo na realização dos trabalhos.

A doação foi possível com base na Lei Municipal nº 520/2018, aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, a qual garante que o veículo pertence oficialmente ao Corpo de Bombeiros Civil Anjos de Resgate.

Para a prefeita Wilma Pereira, a entrega desse veículo aos bombeiros foi de grande importância e possibilitará que a equipe atenda de forma ainda mais eficaz as demandas da região, prestando socorro a todos que necessitam e salvando vidas. A prefeita parabenizou os integrantes da equipe pela dedicação com que atuam e ressaltou que continuará apoiando o trabalho deles, como forma de incentivo, agradecimento e reconhecimento pelos excelentes serviços prestados no município e em toda a região.

A presidente do Corpo de Bombeiros agradeceu à Prefeitura de Santa Bárbara do Leste e a todos que fazem doações ao grupo. Segundo Viviane, o grupo consegue trabalhar de forma efetiva graças ao apoio que recebe, tanto do poder público quanto dos moradores e comerciantes de Santa Bárbara do Leste e região.